Отгоняет мужское внимание и не только: почему одиноким женщинам не следует ставить дома долларовое дерево

Долларовым деревом называют растение замиокулькас. По поверью, это неприхотливое комнатное растение принесет удачу в дом. Но прежде чем заводить себе такого зеленого питомца, следует знать о некоторых объективных факторах и народных приметах и предрассудках, которые, возможно, откажут вас от такого выбора.

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Чем опасен замиокулькас

Считается, что эти цветы ядовиты, ведь от сока этого растения можно получить сильнейшие ожоги на коже. Если она попадет в организм, то может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом у детей и животных, а также характерные симптомы, такие как насморк, сыпь и слезотечение у людей, страдающих аллергией.

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Ухаживать за этим растением следует аккуратно, желательно в перчатках. К тому же если у вас дома есть животные или маленькие дети, вообще лучше не смотреть в сторону выбора долларового дерева, чтобы уберечь их от потенциальной опасности.

Энергетическое влияние долларового дерева

Хотя эти растения, по легенде, привлекают деньги, согласно народному поверью, на астральном уровне цветы оберегают женщин от мужского внимания.

Если замиокулькас внезапно зацвел, а это случается очень редко, это свидетельствует о том, что его владелице суждено было в ближайшее время стать чьей-то женой, то есть она скоро получит предложение руки и сердца.

Бутоны растения прочат быстрое пополнение семьи, если находят в доме, где живет пар. Это также свидетельствует о том, что карьеристам повезет в профессиональной сфере.

Если долларовое дерево внезапно погибло, это предупреждает о будущих финансовых трудностях.

Это лишь предрассудки, но если вы верите в них, или вас насторожили природные особенности этого растения, возможно, не следует ставить замиокулькас у себя в доме.

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