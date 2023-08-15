Отгородите участок и установите отпугиватели: эксперты посоветовали, что делать при появлении змей на участке

Появление змей на дачном участке тяжело воспринимается. Даже те, кто стремится к гармонии с природой, испытывают страх перед пресмыкающимися. Однако есть способы избавиться от них и остановить размножение. Конечно, змеи полезны в борьбе с грызунами, но ничто не превышает охотничьих навыков кошек.

Об этом пишет Pixel Inform.

Эксперты советуют применить несколько приемов, чтобы змеи покинули ваш участок. Прежде всего, не стоит тешить себя мыслью, что небольшая змея не нанесет вреда. Она может быть ядовитой.

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Важно огородить участок так, чтобы не оставалось щелей. Змеи не преодолеют препятствия высотой более 60 см, если негде прошмыгнуть. Дополнительно рекомендуется установить отпугиватели, которые могут быть ультразвуковыми или вибрационными.

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Также важно удалить строительный мусор и другие потенциальные укрытия для змей. Эти пресмыкающиеся ищут места с легкодоступной пищей, такой как пищевые отходы, курятники с несушками или голубятни. Найдите эти источники пищи и устраните их.

Следуя этим советам, вы сможете обеспечить покой на своем дачном участке и безопасность для себя и других.

Напомним, мы уже писали, как вести себя при встрече со змеей.

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