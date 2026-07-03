Отключение света в жару: 7 охлаждающих приборов и без электричества
В летнюю жару, особенно при возможных отключениях электроэнергии, кондиционер не всегда является лучшим решением. В таких случаях пригодятся компактные автономные устройства, которые работают от павербанка, ноутбука или собственного аккумулятора и помогают пережить самые жаркие дни.
Учитывая, что после 5 июля Украину снова накроет жара, эти гаджеты точно пригодятся. Об этом пишет РБК- Украина.
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Подборка портативных гаджетов для дома, офиса и путешествий
Для дома: комфорт даже без электричества
Такие устройства помогают локально охладить помещение и поддерживать комфортную температуру во время блекаутов.
Портативный миникондиционер Arctic Air Ultra
Это персональный охладитель формата "3 в 1", работающий по принципу испарения воды. Вместо хладагента используются вода и лед, обеспечивающие приятный поток прохладного воздуха.
Основные характеристики:
- турбовентилятор со скоростью до 2750 оборотов в минуту;
- резервуар для воды объемом 610 мл;
- автономная работа до 10-12 часов после одного заполнения;
- питание через USB (5V, 1,5A) от павербанка или другого источника.
Ориентировочная цена – от 408 до 549 гривен.
Аккумуляторный вентилятор Wild Wind WW-FD01
Компактная настольная модель, которую удобно использовать дома на кухне, рабочем столе или возле кровати.
Устройство оснащено встроенным аккумулятором, обеспечивающим несколько часов автономной работы. Предусмотрена регулировка скорости обдува и возможность изменять угол наклона вентилятора.
Ориентировочная цена – от 599 гривен.
Для офиса: прохлада на рабочем месте
Компактные офисные вентиляторы занимают минимум места и работают достаточно тихо, не мешая работе.
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Led Digital Display Fan
Настольный вентилятор со встроенным аккумулятором емкостью 3000 мАч.
Главной особенностью модели стал цифровой дисплей, показывающий уровень заряда батареи в процентах. Кроме того, корпус можно использовать в качестве подставки для смартфона.
Устройство заряжается через USB от компьютера или ноутбука.
Ориентировочная цена - 450-600 гривен.
USB-вентилятор Smart Frog KW-MF400
Модель оборудована тихим бесщеточным двигателем и поддерживает несколько режимов работы.
Не имеет собственного аккумулятора вентилятор, поэтому работает непосредственно от USB-порта ноутбука, монитора или системного блока.
Ориентировочная стоимость – от 699 гривен.
Настольный вентилятор Ruhhy 3-в-1 с зажимом.
Практическое устройство, которое можно закрепить на полке, мониторе или крае стола благодаря специальному клипсу.
Модель оснащена аккумулятором емкостью 1200 мАч, заряжается через разъем Type-C, а вентилятор вращается на 360 градусов, позволяя легко направить поток воздуха.
Ориентировочная цена – от 350 до 500 гривен.
Для прогулок и путешествий: максимум мобильности
Портативные вентиляторы для поездок отличаются небольшим весом, компактными размерами и длительной автономной работой.
Ручной вентилятор Hoco HX62 Endless
Модель оснащена аккумулятором на 6000 мАч, который обеспечивает до 17 часов работы в экономном режиме или до 5 часов на максимальной скорости.
Пользователям доступно пять режимов обдува и информационный дисплей для контроля работы устройства. Вес вентилятора составляет всего 215 граммов.
Ориентировочная цена – от 620 гривен.
Аккумуляторный вентилятор на шею
Этот гаджет носится на шее подобно беспроводным наушникам, оставляя руки полностью свободными.
Встроенные турбины без открытых лопастей обеспечивают равномерное обдувание лица и шеи, а автономность в зависимости от выбранного режима составляет от 4 до 12 часов.
Ориентировочная стоимость такого вентилятора – от 380 до 750 гривен.
Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.
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