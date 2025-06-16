Отпуск для УБД: где военные могут отдохнуть за государственные средства
В 2025 году государство продолжает поддерживать участников боевых действий (УБД) и их семьи, предлагая не только льготы на транспорт и коммунальные услуги, но и возможность бесплатного оздоровления в санаториях.
О деталях таких программ сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины. УБД имеют право на санаторно-курортное лечение при соответствующих медицинских показаниях. Государство полностью покрывает стоимость:
- медицинских процедур;
- проживание;
- питание и отдых.
Если участник боевых действий не воспользовался путевкой, ему могут выплатить денежную компенсацию. Порядок получения путевок и размер выплат за самостоятельное оздоровление определяет Кабинет Министров Украины.
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Бесплатная медицинская помощь для ветеранов
Кроме оздоровления, УБД могут бесплатно пользоваться рядом важных медицинских услуг, в частности:
- психологическая поддержка;
- комплексное медицинское обследование;
- реабилитация после ранений или заболеваний;
- лечение хронических патологий, связанных со службой;
- терапия заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата;
- составление индивидуального плана лечения с учетом боевых травм.
Эти услуги доступны для ветеранов, имеющих статус УБД или инвалидность в результате войны. Для их получения необходимо обратиться к семейному врачу или заключить декларацию с врачом первичной медицинской помощи.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.
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