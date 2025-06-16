Отпуск для УБД: где военные могут отдохнуть за государственные средства

В 2025 году государство продолжает поддерживать участников боевых действий (УБД) и их семьи, предлагая не только льготы на транспорт и коммунальные услуги, но и возможность бесплатного оздоровления в санаториях.

О деталях таких программ сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины. УБД имеют право на санаторно-курортное лечение при соответствующих медицинских показаниях. Государство полностью покрывает стоимость:

медицинских процедур;

проживание;

питание и отдых.

Если участник боевых действий не воспользовался путевкой, ему могут выплатить денежную компенсацию. Порядок получения путевок и размер выплат за самостоятельное оздоровление определяет Кабинет Министров Украины.

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Бесплатная медицинская помощь для ветеранов

Кроме оздоровления, УБД могут бесплатно пользоваться рядом важных медицинских услуг, в частности:

психологическая поддержка;

комплексное медицинское обследование;

реабилитация после ранений или заболеваний;

лечение хронических патологий, связанных со службой;

терапия заболеваний суставов и опорно-двигательного аппарата;

составление индивидуального плана лечения с учетом боевых травм.

Эти услуги доступны для ветеранов, имеющих статус УБД или инвалидность в результате войны. Для их получения необходимо обратиться к семейному врачу или заключить декларацию с врачом первичной медицинской помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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