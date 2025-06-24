Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз геомагнитной активности на 25 июня

Последняя неделя июня в Украине будет проходить под влиянием сильных магнитных бурь. Причиной стали мощные солнечные вспышки класса Х, состоявшиеся 17-19 июня. По данным ученых, корональные выбросы направлены в сторону Земли, что может вызвать дискомфорт у многих людей и вызвать сбои в работе связи.

Начиная с 23 июня магнитосфера будет находиться в состоянии возбуждения. В среду активность будет оставаться на уровне 5, а ближе к вечеру снова снизится. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Наиболее сильно эти изменения могут сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, повышенной тревожностью. Особое внимание следует обратить беременным, старикам и родителям маленьких детей.

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Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли, приводя к его возмущению. Самые сильные из них, бури красного уровня, способны влиять не только на самочувствие, но и на работу техники и связи.

Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, головокружение, давление, нарушение сна, усталость, сердечные расстройства, а также изменения настроения: раздражительность, тревожность или апатия.

Хотя избежать воздействия магнитных бурь невозможно, существуют способы уменьшить их воздействие. Следует обеспечить себе достаточный сон, наладить режим питания с акцентом на овощи, витамины и воду, избегать кофеина, алкоголя и жирной пищи. Легкая физическая активность, ежедневные прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений и минимизация стрессов также будут способствовать улучшению самочувствия. Важно следить за здоровьем, особенно если есть хронические болезни, и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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