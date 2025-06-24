Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз геомагнітної активності на 25 червня

Останній тиждень червня в Україні проходитиме під впливом сильних магнітних бур. Причиною стали потужні сонячні спалахи класу Х, які відбулися 17–19 червня. За даними науковців, корональні викиди спрямовані в бік Землі, що може викликати дискомфорт у багатьох людей і спричинити збої в роботі зв’язку.

Починаючи з 23 червня, магнітосфера буде перебувати у стані збудження. У середу активність залишатиметься на рівні 5, а ближче до вечора знову знизиться. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Найсильніше ці зміни можуть позначитися на самопочутті людей із серцево-судинними захворюваннями, вегето-судинною дистонією, гіпертонією, підвищеною тривожністю. Особливу увагу варто звернути вагітним, людям похилого віку та батькам маленьких дітей.

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Магнітні бурі виникають, коли потоки заряджених частинок від Сонця стикаються з магнітним полем Землі, спричиняючи його збурення. Найпотужніші з них, бурі червоного рівня, здатні впливати не лише на самопочуття, а й на роботу техніки та зв’язку.

Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, запаморочення, тиск, порушення сну, втома, серцеві розлади, а також зміни настрою: дратівливість, тривожність або апатія.

Хоча уникнути впливу магнітних бур неможливо, існують способи зменшити їхній вплив. Варто забезпечити собі достатній сон, налагодити режим харчування з акцентом на овочі, вітаміни та воду, уникати кофеїну, алкоголю та жирної їжі. Легка фізична активність, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, провітрювання приміщень і мінімізація стресів також сприятимуть поліпшенню самопочуття. Важливо уважно стежити за здоров’ям, особливо якщо є хронічні хвороби, та своєчасно звертатися по медичну допомогу.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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