Ожидается магнитная буря с К-индексом 4: прогноз на 7 мая

В ближайшие дни ожидается умеренная геомагнитная активность, которая не должна оказывать существенного влияния на самочувствие большинства людей. Речь идет о магнитных колебаниях зеленого и желтого уровней, обычно вызывающих лишь слабые или средние бури.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 7 мая прогнозируется магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4. Такой уровень активности считается малоощутимым даже для метеочувствительных лиц. В последующие дни геомагнитная обстановка будет еще более спокойной: ожидается активность зеленого уровня, что соответствует К-индексу 2,67 и 3 в периоды 7 и 9 мая соответственно.

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В общем, до конца недели существенных изменений в солнечной активности не предвидится, а магнитных бурь высокой мощности не ожидается. Однако синоптики советуют следить за обновлением прогнозов, поскольку самая точная информация формируется только за сутки до события. Данные о состоянии геомагнитного поля обновляются каждые три часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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