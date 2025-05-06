Очікується магнітна буря з К-індексом 4: прогноз на 7 травня

У найближчі дні очікується помірна геомагнітна активність, яка не повинна суттєво впливати на самопочуття більшості людей. Йдеться про магнітні коливання зеленого та жовтого рівнів, які зазвичай викликають лише слабкі або середні бурі.

Як повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США., 7 травня прогнозується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4. Такий рівень активності вважається маловідчутним навіть для метеочутливих осіб. У наступні дні геомагнітна обстановка буде ще спокійнішою: очікується активність зеленого рівня, що відповідає К-індексу 2,67 та 3 у періоди 7 та 9 травня відповідно.

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Загалом до кінця тижня суттєвих змін у сонячній активності не передбачається, а магнітних бур високої потужності не очікується. Однак синоптики радять стежити за оновленнями прогнозів, оскільки найточніша інформація формується лише за добу до події. Дані про стан геомагнітного поля оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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