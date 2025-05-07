Ожидается солнечная активность с К-индексом 3: к чему готовиться метеочувствительным 8 мая

Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека — многие во время таких явлений жалуются на головные боли, усталость и эмоциональное напряжение. Это связано с изменениями атмосферного давления, вызываемыми повышенной геомагнитной активностью.

Геомагнитную активность определяют по шкале от 0 до 9 по так называемому планетарному К-индексу. Если показатель достигает 5 и выше, то речь идет о значительной буре. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В четверг, 8 мая, геомагнитная ситуация будет более стабильной (К-индекс 2,67), что соответствует слабому уровню. Важно учитывать, что данные обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

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Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, когда заряженные частицы долетают до Земли и возбуждают магнитосферу. Если уровень активности превышает К-индекс 5, это уже может оказать заметное влияние на человека и электронные системы — возможны сбои в связи, интернете, работе спутников. В случаях сверхмощных бурь возможны даже полярные сияния в регионах, где обычно их не видно.

Чтобы облегчить свое состояние во время геомагнитных бурь, следует придерживаться здорового образа жизни – полноценно спать, употреблять легкую пищу, избегать алкоголя, кофе, жирного и соленого. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе, водный баланс, легкие физические нагрузки, избегание конфликтов и стресса. Людям с хроническими болезнями следует держать при себе необходимые лекарства и уделять больше времени отдыху.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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