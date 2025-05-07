Очікується сонячна активність з К-індексом 3: до чого готуватись метеочутливим 8 травня

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини — багато хто під час таких явищ скаржиться на головний біль, втому та емоційне напруження. Це пов’язано зі змінами атмосферного тиску, які викликаються підвищеною геомагнітною активністю.

Геомагнітну активність визначають за шкалою від 0 до 9 за так званим планетарним К-індексом. Якщо показник сягає 5 і вище — йдеться про значну бурю. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У четвер, 8 травня, геомагнітна ситуація буде стабільнішою (К-індекс 2,67), що відповідає слабкому рівню. Важливо враховувати, що ці дані оновлюються кожні три години, тому варто стежити за актуальною інформацією.

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Магнітна буря виникає внаслідок спалахів на Сонці, коли заряджені частинки долітають до Землі та збурюють магнітосферу. Якщо рівень активності перевищує К-індекс 5, це вже може мати помітний вплив на людину та електронні системи — можливі збої у зв’язку, інтернеті, роботі супутників. У випадках надпотужних бур можливі навіть полярні сяйва в регіонах, де зазвичай їх не видно.

Щоб полегшити свій стан під час геомагнітних бур, варто дотримуватися здорового способу життя — повноцінно спати, вживати легку їжу, уникати алкоголю, кави, жирного й солоного. Рекомендуються прогулянки на свіжому повітрі, водний баланс, легкі фізичні навантаження, уникнення конфліктів і стресу. Людям із хронічними хворобами слід тримати при собі необхідні ліки та приділяти більше часу відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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