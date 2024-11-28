Ожидать ли повышения стоимости газа с 1 декабря

С 1 декабря 2024 г. тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не изменятся.

Газ для бытовых потребителей

Для клиентов "Нефтегаза" цена будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр .

. У других поставщиков стоимость будет колебаться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.

"Нафтогаз Украины" еще в апреле 2024 года продлил действие тарифного плана "Фиксированный" на год в соответствии с мораторием на повышение цен, действующим в условиях военного положения. Об этом пишет nv.ua.

Теплоснабжение

В Киеве и по всей Украине тарифы на отопление для населения остаются на уровне прошлого года благодаря тому же мораторию.

По данным "Киевтеплоэнерго", в декабре столичные жители будут платить 1654,41 грн/Гкал за отопление.

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Электроэнергия

Тариф на электроэнергию с июня 2024 составляет 4,32 грн/кВт-ч и будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года.

и будет оставаться неизменным до конца апреля 2025 года. Для потребителей, использующих электроотопление, будет действовать льготный тариф : 2,64 грн/кВт-ч на объем до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц в течение отопительного сезона (до 30 апреля 2025).

Несмотря на стабильность тарифов сейчас, из-за евроинтеграционных требований цены на электроэнергию могут вырасти до 6,5 грн/кВт-час в перспективе.

Мораторий на повышение тарифов, введенный из-за военного положения, продолжает защищать потребителей от роста цен на коммунальные услуги.

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