Паранойя без сна 5 суток подряд: почему Сталин боялся засыпать

Свет в его комнате никогда не угасал, а глаза оставались открытыми даже несколько суток. Речь идет об Иосифе Сталине – одном из самых влиятельных, но и наиболее параноидальных правителях СССР, который жил в постоянном страхе уснуть.

Редакция Главреда узнала, почему вождь так боялся сна. По данным сомнологов, человеку необходимо минимум семь часов сна в сутки для поддержания нормального физического и психического состояния. Однако эти рекомендации не касались Сталина. Как отмечается в видео на канале The Документалист, советский лидер мог оставаться без сна до пяти суток подряд.

Причем он не только отказывался от отдыха сам, но и не разрешал это делать своим подчиненным. Особенно тяжело было его охранникам, которые должны следить за каждым движением лидера и быть наготове круглосуточно.

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И все же даже железная воля не могла вечно противостоять физическому истощению. В конце концов организм не выдерживал: Сталин иногда все же засыпал, хоть и ненадолго. Его сон был поверхностным, тревожным и отрывочным, что лишь подчеркивает уровень напряжения, на котором он находился постоянно.

В то же время советская пропаганда подавала все совсем иначе. Окружение Сталина настаивало: вождь якобы заведомо отказывается от сна, чтобы непрерывно работать во благо народа.

"На самом деле то, что массово представляли как самоотверженность и заботу о людях, было обычным психическим расстройством – гипнофобией или сомнифобией, то есть навязчивым страхом засыпать", – объясняет автор YouTube-канала.

Причинами подобного состояния могут являться разнообразные глубинные психологические факторы:

травматические действия в детстве;

повторяющиеся ночные ужасы;

глубокое чувство уязвимости;

страх проснуться погребенным заживо.

Как отмечает автор, в некоторых случаях этот страх настолько обостряется, что человек не способен заснуть несколько ночей подряд. Затем – лишь короткие прерывистые периоды сна, и снова продолжительная бессонница. Именно такое положение, по его словам, переживал диктатор СССР Иосиф Сталин.

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