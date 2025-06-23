Параноя без сну 5 діб поспіль: чому Сталін боявся засинати

Світло в його кімнаті ніколи не згасало, а очі залишалися відкритими навіть кілька діб поспіль. Йдеться про Йосипа Сталіна – одного з найвпливовіших, але й найбільш параноїдальних правителів СРСР, який жив у постійному страху заснути.

Редакція Главред дізналася, чому вождь так боявся сну. За даними сомнологів, людині необхідно щонайменше сім годин сну на добу для підтримання нормального фізичного та психічного стану. Та ці рекомендації не стосувалися Сталіна. Як зазначається у відео на каналі The Документаліст, радянський лідер міг залишатися без сну до п’яти діб підряд.

Причому він не лише відмовлявся від відпочинку сам, а й не дозволяв це робити своїм підлеглим. Особливо тяжко було його охоронцям, які мусили слідкувати за кожним рухом лідера і бути напоготові цілодобово.

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І все ж навіть залізна воля не могла вічно протистояти фізичному виснаженню. Зрештою, організм не витримував: Сталін іноді все ж засинав, хоч і ненадовго. Його сон був поверхневим, тривожним і уривчастим, що лише підкреслює рівень напруги, у якому він перебував постійно.

Натомість радянська пропаганда подавала все зовсім інакше. Оточення Сталіна наполягало: вождь нібито свідомо відмовляється від сну, щоб безперервно працювати на благо народу.

"Насправді те, що масово представляли як самовідданість і турботу про людей, було звичайним психічним розладом – гіпнофобією або сомніфобією, тобто нав’язливим страхом засинати", – пояснює автор YouTube-каналу.

Причинами подібного стану можуть бути різноманітні глибинні психологічні чинники:

травматичні події в дитинстві;

повторювані нічні жахіття;

глибоке почуття уразливості;

страх прокинутися похованим заживо.

Як зазначає автор, у деяких випадках цей страх настільки загострюється, що людина не здатна заснути кілька ночей підряд. Потім – лише короткі переривчасті періоди сну, і знову тривале безсоння. Саме такий стан, за його словами, переживав диктатор СРСР Йосип Сталін.

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