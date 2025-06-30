Пенсии для учителей в 2025 году: какие выплаты предусмотрены за выслугу лет

Работники сферы образования относятся к категориям, имеющим право на пенсию за выслугу лет, при условии соответствующего стажа работы. Подробнее о том, какую именно пенсию могут получить педагоги, читайте далее.

В 2025 году размер выплат для педагогов, которые выходят на пенсию за выслугу лет, определяется согласно действующим нормам украинского законодательства. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на положения Закона Украины.

Поэтому общий размер пенсионных выплат вместе со всеми надбавками, доплатами, индексациями и выплатами за особые заслуги не может превышать десятикратный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. На сегодня эта сумма составляет примерно 23 610 гривен.

Заметим, что пенсия за выслугу лет может быть назначена только после увольнения с соответствующей должности. Если педагог после оформления пенсии возвращается на аналогичную работу, начисление временно останавливают до повторного увольнения.

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Когда педагоги имеют право выхода на пенсию

Для педагогов, которые имели педагогический стаж по состоянию на 1 января 2016 года, сохраняется возможность выхода на пенсию за выслугу лет без ограничений по возрасту. Однако минимальная продолжительность стажа для этого постепенно увеличивается в зависимости от даты выхода на пенсию.

На сегодня для получения пенсии за выслугу лет учителям необходимо иметь не менее 30 лет трудового стажа и достичь возраста 55 лет. Ранее возрастной критерий не был обязательным условием.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские пенсионеры могут получить 1 000 грн до пенсии.

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