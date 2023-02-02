Пенсионерам объяснили, как пересчитать сумму выплат по стажу

В Пенсионном фонде Украины рассказали о возможности пересчета пенсии по стажу. Для этого не нужно идти в отделение, а можно подать заявку онлайн.

Речь идет о пересчете пенсии по стажу для граждан, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что для подачи заявления нужно войти в личный кабинет на веб портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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В разделе под названием "О пенсионном обеспечении" необходимо найти и выбрать "Заявление на перерасчет пенсии", прочитать инструкцию и затем нажать "Продолжить".

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Во вкладке будет необходимо выбрать соответствующий орган Пенсионного фонда, а в графе "Вид перерасчета" – "ч. 4 статьи 42".

После этого необходимо заполнить поля анкеты и загрузить сканированные копии документов. Речь идет о паспорте и идентификационном коде.

Далее согласитесь на обработку персональных данных, сформируйте заявление, проверьте внесенные данные и отправьте заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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