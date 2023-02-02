Пенсіонерам пояснили, як перерахувати суму виплат за стажем

У Пенсійному фонді України розповіли про можливість перерахування пенсії за стажем. Для цього не потрібно йти до відділення, а можна подати заявку онлайн.

Йдеться про перерахування пенсії за стажем для громадян, які досягли пенсійного віку та продовжують працювати. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що для подання заяви потрібно увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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У розділі під назвою "Про пенсійне забезпечення" потрібно знайти та обрати "Заява на перерахунок пенсії", прочитати інструкцію та потім натиснути "Продовжити".

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У вкладці буде необхідно обрати відповідний орган Пенсійного фонду, а в графі "Вигляд перерахунку" – "ч. 4 статті 42".

Після цього потрібно заповнити поля анкети та завантажити скановані копії документів. Йдеться про паспорт та ідентифікаційний код.

Далі дайте згоду на обробку персональних даних, сформуйте заяву, перевірте внесені дані та надішліть заяву до Пенсійного фонду.

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