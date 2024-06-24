Пенсионерке пришлось вернуть в бюджет более 60 тыс. грн пенсии: за что наказывают

В Украине существуют установленные нормы, согласно которым пенсионеры, не сообщившие вовремя об обстоятельствах, которые влияют на их пенсионные выплаты, обязаны возместить государству излишне полученные суммы. Один из таких случаев касается женщины, которую суд в Чернигове заставил вернуть в Пенсионный фонд 63 тысячи гривен.

Это следует из вердикта Черниговского районного суда по делу №748/1807/24. Согласно документу, эта пенсионерка получала пенсию по инвалидности с декабря 2020 года по апрель 2023 года. Однако, как выяснилось, она не имела подтверждения от медико-социальной экспертной комиссии о продлении статуса инвалидности, пишет Oboz.ua.

Женщина знала об этом, но не сообщила ПФУ. В результате она получала пенсию, на которую не имела права.

"Ответчику было направлено письмо о подаче заявления о прекращении выплаты пенсии в случае отказа от прохождения повторного осмотра МСЭК по собственным причинам или не признания лицом с инвалидностью", – указано в материалах дела.

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Суд постановил взыскать в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области 63 490 грн.

Отметим, что пенсионеры должны сообщать о таких изменениях:

изменение места жительства (в случае переезда с территории, проживание на которой дает право на получение надбавки к пенсии);

изменение статуса получателя (например, досрочное прекращение обучения лицом, получающим пенсию в связи с потерей кормильца до 23 лет);

изменение места регистрации (для вынужденных переселенцев);

снятие инвалидности (для лиц, получающих пенсию по инвалидности);

выезд на постоянное место жительства в другую страну (пенсии выплачиваются гражданам, живущим за рубежом, если это предусмотрено межгосударственными соглашениями).

Пенсионер обязан вернуть средства излишне выплаченной пенсии. Это можно сделать добровольно или принудительно по решению суда.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чего ждать украинцам от новой пенсионной реформы в 2024 году.

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