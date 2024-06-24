Пенсіонерці довелося повернути до бюджету понад 60 тис. грн пенсії: за що карають

В Україні існують встановлені норми, згідно з яким пенсіонери, що не повідомили вчасно про обставини, які впливають на їхні пенсійні виплати, зобов’язані відшкодувати державі надлишково отримані суми. Один з таких випадків стосується жінки, яку суд в Чернігові змусив повернути до Пенсійного фонду 63 тисячі гривень.

Це випливає з вердикту Чернігівського районного суду у справі №748/1807/24. Згідно з документом, ця пенсіонерка отримувала пенсію по інвалідності з грудня 2020 року по квітень 2023 року. Проте, як з’ясувалося, вона не мала підтвердження від медико-соціальної експертної комісії про продовження статусу інвалідності, пише Oboz.ua.

Жінка знала про це, але не повідомила ПФУ. В результаті вона отримувала пенсію, на яку не мала права.

"Відповідачу було надіслано лист щодо подання заяви про припинення виплати пенсії у разі відмови від проходження повторного огляду МСЕК з власних причин або не визнання особою з інвалідністю", – зазначено в матеріалах справи.

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Суд постановив стягнути на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 63 490 грн.

Зазначимо, що пенсіонери повинні повідомляти про такі зміни:

зміна місця проживання (у разі переїзду з території, проживання на якій надає право на отримання надбавки до пенсії);

зміна статусу одержувача (наприклад, дострокове припинення навчання особою, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника до 23 років);

зміна місця реєстрації (для вимушених переселенців);

зняття інвалідності (для осіб, які отримують пенсію за інвалідністю);

виїзд на постійне місце проживання до іншої країни (пенсії виплачуються громадянам, які живуть за кордоном, якщо це передбачено міждержавними угодами).

Пенсіонер зобов’язаний повернути кошти зайво виплаченої пенсії. Це можна зробити добровільно або примусово за рішенням суду.

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