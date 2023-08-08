Пенсионеры могут ежемесячно получать более 200 грн доплаты: о чем речь

В Украине пенсионеры могут получать доплаты к пенсии. В частности, надбавка предусмотрена за сверхурочный стаж.

Так, некоторые граждане могут увеличить ежемесячные выплаты на 209 гривен. Об этом рассказала заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Лариса Дика.

Отмечается, что пенсионеры после оформления выплат могут продолжать работать даже на той же должности. За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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Сейчас размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 грн, следовательно, максимальный размер доплаты – 20,93 грн. Например, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 грн.

Прибавки, доплаты, повышение, другие выплаты, установленные законодательством, пересматриваются (увеличиваются) при изменении прожиточного минимума независимо от факта работы пенсионера.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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