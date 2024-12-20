Пентагон подсчитал количество потерь КНДР в войне с Украиной

Министерство обороны США сообщило о значительных потерях среди северокорейских военных, воюющих на стороне России в Курской области. Разведка Южной Кореи сообщила, что, по меньшей мере, 100 северокорейских солдат были убиты, а около тысячи получили ранения в боях с украинскими силами в Курской области.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер во время брифинга отметив: "По нашим оценкам, несколько сотен военных КНДР понесли потери, включая погибших и раненых. Я не буду разделять эти цифры, но речь идет именно о нескольких сотнях".

Сеул также зафиксировал подготовку к дополнительному развертыванию войск КНДР в поддержку России.

Служба безопасности Украины, ссылаясь на перехваченные разговоры, подтвердила сообщения западных СМИ о сотнях раненых военных КНДР в Курской области. По данным СБУ, всего за несколько дней в один из военных госпиталей под Москвой доставили более 200 раненых солдат из Северной Кореи.

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Агентство Associated Press ранее сообщало, что в результате боев в Курской области несколько сотен северокорейских военных были убиты или ранены. Это явилось первой официальной оценкой потерь среди контингента КНДР.

По данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре 2024 года Россия получила подкрепление из КНДР в количестве 10-12 тысяч военных. Они были размещены в Курской области для роли в войне на стороне РФ.

Напомним, СБУ перехватила разговор из курского госпиталя, куда отправили солдат из КНДР.

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