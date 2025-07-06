Передача показателей за электроэнергию: ключевые моменты для тех, кто сдает и снимает жилье

Многие владельцы квартир, которые сдают жилье, беспокоятся об одном важном вопросе. Их волнует, будут ли арендаторы своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Независимо от того, арендует человек квартиру или сдает ее в аренду, важно своевременно передавать показания счетчика. Об этом отмечает "24 Канал" со ссылкой на ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Показатели необходимо передавать в течение последних двух дней текущего месяца и первых трех дней нового. Это позволяет избежать ошибочных начислений и неожиданных сумм в счетах.

"Если передать показания позже, то законодательство обязывает нас рассчитывать данные по среднесуточному потреблению аналогичного периода прошлого года", – отметили в ДТЭК.

Подчеркивается, что особое внимание стоит уделить тем, кто занимается арендой жилья. Например, если в квартире какое-то время не было жильцов, а владелец ежемесячно предоставлял одинаковые показатели, платежка могла содержать значительно сниженные суммы.

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Однажды в квартиру заехали арендаторы, но ни владелец, ни новые жильцы не передавали показания счетчика, оплачивая только среднесуточное потребление. Когда контролер ДТЭК зафиксировал фактические показатели и отправил их в компанию, выяснилось, что реальное потребление электроэнергии значительно отличается от среднего.

"В итоге арендатор получил квитанцию за свет с большой суммой, которую он не ожидал. Если ее не оплатить, это приведет к задолженности и риску отключения", – подытожили на сайте.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно регулярно и вовремя передавать показания счетчика, даже если квартира сдается в аренду или временно не используется.

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