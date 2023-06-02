Переносят множество бактерий: почему важно регулярно чистить наушники и как это делать

Все мы используем наушники очень часто: в работе и в повседневной жизни. Но мало кто задумывается о том, насколько грязными они становятся после регулярного использования, а если вы владелец наушников вкладышей – бактерий на них будет еще больше.

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Как сообщают учёные, на одном наушнике может находиться примерно от 70 тысяч до 100 тысяч бактерий, а это в 300-350 раз больше, чем на кухонном столе.

Как чистить наушники

В идеале наушники нужно чистить каждый день. Для этого возьмите ткань без ворса, смочите ее дистиллированной водой или спиртом и тщательно протрите.

При очистке не заливайте наушники жидкостью, они могут выйти из строя. Не используйте жесткие чистящие средства и хлор.

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