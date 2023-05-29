Как быстро надуть детский бассейн без насоса: видео-лайфхак

Летом, когда многие отдыхают на дачах и водохранилищах, популярность детских надувных бассейнов, матрасов и различных надувных плавательных средств растет. Обычно для надувания этих портативных аксессуаров используют насосы. Но что делать, если под рукой нет насоса?

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Блогер Кейси Мейджор-Банс, которая всегда пытается упростить жизнь мамам, поделилась в Instagram гениальным лайфхаком, который понадобится летом, когда вам нужно надуть бассейн или матрас, а нет под рукой насоса.

С помощью фена и пластиковой бутылки можно легко надуть бассейн. Все, что нужно сделать – это разрезать бутылку пополам. Затем вставьте горловину бутылки рядом с отверстием для надува и поднимите фен, включив подачу холодного воздуха.

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За короткий промежуток времени бассейн будет надут. Этот метод также можно использовать для надувания матрасов, плавательных кругов и т.п.

Вскоре лето, поэтому следует заранее подготовиться к горячему сезону, во время которого особенно страдает кожа лица. Как ее защитить подскажет UaPortal.

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