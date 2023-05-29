Як швидко надути дитячий басейн без насоса: відео-лайфхак

Влітку, коли багато людей відпочивають на дачах та водоймищах, популярність дитячих надувних басейнів, матраців та різних надувних плавальних засобів зростає. Зазвичай для надування цих портативних аксесуарів використовують насоси. Але що робити, якщо під рукою немає насоса?

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Блогер Кейсі Мейджор-Банс, яка завжди намагається спростити життя мамам, поділилася в Instagram геніальним лайфхаком, який знадобиться улітку, коли вам потрібно надути басейн або матрац, а немає під рукою насоса.

За допомогою фена та пластикової пляшки можна легко надути басейн. Все, що потрібно зробити – це розрізати пляшку навпіл. Потім вставте горловину пляшки поряд із отвором для надування і підніміть фен, включивши подачу холодного повітря.

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За короткий проміжок часу басейн буде надутим. Цей метод також можна використовувати для надування матраців, плавальних кіл тощо.

Незабаром літо, тому варто заздалегідь підготуватись до гарячого сезону, під час якого особливо страждає шкіра обличчя. Як її захистити підкаже UaPortal.

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