Перестанут ли выдавать повестки в 2023 году: названы даты конца мобилизации

24 февраля 2022 г., в день начала полномасштабного вторжения россии в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения в стране. В этот же день была объявлена всеобщая мобилизация.

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Как сообщают Патриоты Украины, согласно указу президента, мобилизация в Украине была введена на 90 дней и неоднократно продлевалась еще на три месяца после истечения каждого срока. В течение этого периода украинцы от 18 до 60 лет, которые признаются пригодными или ограниченно пригодными для военной службы, призывались к Вооруженным силам Украины.

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С начала полномасштабного вторжения России мобилизацию в Украине продолжали несколько раз, в том числе до 23 августа 2022 года, до 21 ноября 2022 года, до 19 февраля 2023 года, до 20 мая 2023 года, до 18 августа 2023 года и до 15 ноября 2023 года.

Следующее продолжение мобилизации ожидается в ноябре и предполагается, что оно продлится примерно до середины февраля 2024 года, при условии, что в стране будет продолжаться действие военного положения.

Общая мобилизация в Украине предусматривает комплекс оперативных мер по пополнению состава Вооруженных сил, проводимых на всей территории страны одновременно. В течение 90 дней с момента вступления в силу указа президента мобилизационные мероприятия включают призыв в ВСУ всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными или ограниченно пригодными для военной службы.

Мобилизацию организуют местные территориальные центры квалифицированных кадров и Специальные подразделения, а при необходимости командиры воинских частей на основании распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Во время проведения мобилизации военкомы вручают повестки военнообязанным гражданам, подлежащим призыву и не имеющим брони или отсрочки.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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