Чи припинять видавати повістки у 2023 році: названі дати кінця мобілізації

24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в країні. Цього ж дня була оголошена загальна мобілізація.

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Як повідомляють Патріоти України, згідно з указом президента, мобілізація в Україні була введена на 90 днів і неодноразово продовжувалася на ще три місяці після закінчення кожного терміну. Протягом цього періоду українці віком від 18 до 60 років, які визнаються придатними або обмежено придатними для військової служби, призивалися до Збройних сил України.

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З початку повномасштабного вторгнення росії мобілізацію в Україні продовжували кілька разів, зокрема до 23 серпня 2022 року, до 21 листопада 2022 року, до 19 лютого 2023 року, до 20 травня 2023 року, до 18 серпня 2023 року та до 15 листопада 2023 року.

Наступне продовження мобілізації очікується в листопаді і передбачається, що воно триватиме приблизно до середини лютого 2024 року, за умови, що в країні продовжуватиметься дія воєнного стану.

Загальна мобілізація в Україні передбачає комплекс оперативних заходів для поповнення складу Збройних сил, які проводяться на всій території країни одночасно. Протягом 90 днів з моменту набуття чинності указу президента, мобілізаційні заходи включають призов до ЗСУ всіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними для військової служби.

Мобілізацію організовують місцеві територіальні центри кваліфікованих кадрів та Спеціальні підрозділи, а за потреби – командири військових частин на підставі розпорядження Генерального штабу Збройних сил України. Під час проведення мобілізації воєнкоми вручають повістки військовозобов'язаним громадянам, які підлягають призову і не мають броні або відстрочки.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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