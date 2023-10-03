Планета "высыхает": Ученые обнаружили, что Меркурий уменьшается, а его поверхность покрывается морщинами

Планетологам давно известно, что Меркурий сжимается миллиарды лет. Несмотря на то, что эта планета ближе к Солнцу, ее внутренняя тепловая утечка приводит к постепенному охлаждению внутреннего пространства. Этот процесс влияет на горные породы и металл, из которых состоит Меркурий, и приводит к их постепенному сокращению в объеме.

Уже раньше было известно, что Меркурий сокращается, но неизвестно, насколько этот процесс продолжается в современности и как долго он может продолжаться. Новая статья, опубликованная в Nature Geoscience, придает свежее понимание этого явления.

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С сокращением внутренней части Меркурия его поверхность (кора) также становится меньше площади. Чтобы компенсировать это, на планете возникают "разломы надвигающегося", когда один участок местности сдвигается на соседний. Это приводит к образованию похожих на морщинки структур на поверхности, напоминая процесс старения яблок.

Первые доказательства сокращения Меркурия появились в 1974 году после миссии "Маринер-10", передавшей фотографии километровых уступов на поверхности планеты. Позже миссия MESSENGER, исследовавшая Меркурий с 2011 по 2015 год, показала много больше "лопастных уступов" в разных частях планеты.

Эти наблюдения позволили заключить, что гигантские геологические разломы, известные как надвигающиеся, поднимаются ближе к поверхности Меркурия из-за термального сокращения внутренней части планеты, что приводит к уменьшению ее радиуса на примерно 7 километров.

Однако вопрос состоял в том, когда именно этот процесс начался и как продолжителен он. Для определения возраста поверхности Меркурия учёные использовали плотность ударных кратеров. Более древняя поверхность имела бы больше кратеров, но этот метод сложен из-за изменения скорости ударов в далеком прошлом.

В результате было трудно определить возраст уступов Меркурия. Однако ученые всегда предполагали, что они должны быть достаточно старыми, поскольку, хотя они могут пересекать более старые кратеры, они также накладываются на младшие кратеры. Таким образом, ученые считали, что уступы должны быть старше этих кратеров.

Общим предположением было то, что уступы Меркурия сформировались около 3 миллиардов лет назад. Однако эта новая статья дает некоторые признаки того, что некоторые уступы продолжают двигаться даже в недавние времена, даже если они возникли миллиарды лет назад.

Ученые исследовали грабеновые структуры на уступах Меркурия, являющихся доказательствами растяжения коры. Многие из этих структур имеют относительно небольшие трещины на растянутых верхних поверхностях. Эти грабены могут формироваться, когда отталкивающийся кусок коры изгибается во время столкновения с соседней местностью.

Грабены имеют ограниченную ширину и глубину, и они должны быть намного моложе, чем структура, на которой они появились, иначе они уже размыты бы ударами, разбрасывающими материал. Анализируя скорость размытия садоводства, ученые определили, что большинство грабенов имеют менее 300 миллионов лет.

Это свидетельствует о том, что движение уступов продолжалось "недавно". Работая с подробными изображениями от миссии MESSENGER, ученые обнаружили 48 больших лопастных уступов, точно имеющих признаки небольших грабенов. Еще 244 уступа могли иметь схожие признаки, но их трудно было видно на существующих изображениях MESSENGER.

Таким образом, эта новая статья дает больше доказательств того, что некоторые уступы Меркурия остаются активными и имеют относительно молодой возраст. Это важное открытие поможет лучше понять происходящие на этой загадочной планете процессы и изучить ее историю с новой перспективы.

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