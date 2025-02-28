Планету накрыла мощная 7-балльная магнитная буря: к чему готовиться метеочувствительным

В пятницу, 28 февраля, Украину покрыла мощная магнитная буря. Уровень солнечной активности достиг К-индекса 7, что соответствует красному уровню опасности.

Как сообщает портал meteoagent, отслеживающий активность Солнца, накануне, 27 февраля, геомагнитная активность также была повышена и достигала Kp 6. Однако сегодня ее уровень существенно вырос. По прогнозам уже 1 марта солнечная активность снизится до Kp 4.

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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. Среди возможных симптомов – головная боль, аритмия, тревожность, усталость, нарушение сна и повышенная раздражительность. Наиболее уязвимы беременные женщины, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

В такие периоды рекомендуется избегать стимуляторов, в том числе кофе, соблюдать сбалансированное питание, больше двигаться и уделять достаточно времени отдыха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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