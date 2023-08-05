Пляжи с бассейном: Названы 10 лучших мест для отдыха в Киеве

Летнее солнце насыщает жизнь теплом и яркими впечатлениями, и если вы планируете провести это лето в Киеве, обязательно обратите внимание на 10 прекрасных мест с бассейном, где можно наслаждаться отдыхом и прохладой воды.

LIGA.Life собрала 10 мест с бассейном, где можно отдохнуть этим летом в пределах Киева. При планировании пляжного отдыха лучше бронируйте места заранее.

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1. Slavutych Beach Club Kyiv

Адрес: ул. Олимпия Галика, 13Б;

ул. Олимпия Галика, 13Б; График работы: ежедневно с 11:00 до 22:00.

Slavutych Beach Club предлагает посетителям бесплатный вход, но если вы планируете купаться, стоит арендовать шезлонг. Стоимость аренды зависит от дня недели: по будням она составляет 500 грн, а по выходным – 650 грн. Также на территории есть комфортабельные бунгало до четырех человек по цене от 1200 грн, а также возможность пользоваться детским бассейном и взрослым бассейном длиной 7 метров.

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Там много развлечений и можно вкусно поесть в баре, а также есть отдельное детское меню для маленьких гостей. Посетители могут наслаждаться отдыхом в уютной атмосфере клуба, но следует помнить, что с собственными продуктами на территорию запрещается входить, за исключением специального детского питания. Для получения дополнительной информации об отдыхе в Slavutych Beach Club посетите официальный сайт заведения.

2. Пирс 39

Адрес: просп. Академика Глушкова, 1 (ВДНХ);

График работы: пн-пт с 08:00 до 19:00, а по выходным и праздничным дням с 09:00 до 19:00. Также, в будние дни с 08:00 до 11:00 работает бассейн в спортивном режиме, с проведением групповых занятий для детей и взрослых.

Пирс 39 предлагает приятные цены для отдыха у бассейнов: по будням, дети до 120 см могут купаться за 60 грн/час, а взрослые – за 120 грн/час. По выходным и праздничным дням цена составляет 90 грн/час для детей и 180 грн/час для взрослых. Также есть возможность арендовать полотенце за 50 грн/час. Для самых маленьких гостей до одного года бесплатный отдых.

Пирс 39 дарит возможность весело провести время у бассейнов или на берегу Днепра, наслаждаясь удобными шезлонгами и зонтиками. Здесь также работает бар и ресторан, а также арендовать бассейны и развлекательную зону для детского дня рождения. Подробную информацию о ценах и услугах можно найти на официальном сайте Пирса 39.

3. MAYACHOK Beach Club

Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58а;

Жуков остров, ул. Февральская, 58а; График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

MAYACHOK Beach Club предлагает посетителям отдохнуть на бассейне размером 20 на 10 метров с подогревом воды. Также доступен пляж на берегу Днепра, хотя администрация заведения не рекомендует купаться в реке в течение лета 2023 года.

Возможность пользоваться бассейном стоит 600 грн по будням и 800 грн по выходным. Шезлонги в пляжной зоне доступны по цене 600 грн независимо от дня недели, а для тех, кто не планирует пользоваться шезлонгами, стоимость входного билета составляет 300 грн.

В MAYACHOK Beach Club также можно насладиться кальяном, арендовать беседку или воспользоваться рестораном с баром и террасой. Есть детская зона с батутами, а также играть в пляжный волейбол и футбол. Для получения дополнительной информации и контактов обращайтесь на официальный сайт MAYACHOK Beach Club.

Обратите внимание на то, что пляжные клубы могут изменять цены и график работы, поэтому перед посещением рекомендуем проверить актуальную информацию на официальных сайтах.

4. Sandali

Адрес: Труханов остров, Парковая дорога, 3;

Труханов остров, Парковая дорога, 3; График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, но бассейн доступен до 20:00.

Sandali – это отличное место для отдыха на берегу Днепра. Стоимость отдыха у бассейна составляет 300 грн, и она включает в себя аренду шезлонга на весь день. Дети до семи лет могут пользоваться бассейном бесплатно. Также доступны дополнительные услуги, такие как аренда полотенца за 50 грн, беседка с мангалом за 200 грн на человека, а также возможность сыграть в пляжный волейбол за 100 грн на человека. Желающих провести весь день на природе порадует возможность арендовать пляжный дом за 800 грн в сутки.

Бассейн Sandali имеет глубину от 60 см до 3 метров, что позволяет разным возрастным группам наслаждаться водными развлечениями. На территории клуба можно арендовать беседку для шашлыков с друзьями и заказать вкусные коктейли в пляжном баре. И хотя ресторан на территории не работает, администрация разрешает гостям приносить с собой перекусы. Кроме того, есть детская площадка с батутом для маленьких отдыхающих. Также стоит отметить, что Sandali предлагает возможность ночевать в уютных деревянных домах, рассчитанных на семью из четырех человек. Для получения дополнительной информации и контактов посетите официальный сайт Sandali.

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5. FIFTY Beach

Адрес: Броварской проспект, 5м; График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

FIFTY Beach – это отличный вариант для тех, кто хочет отдыхать на берегу Днепра и наслаждаться бассейном. Цены зависят от выбранной услуги: за 350 грн (пн-пт) или 600 грн (сб-вс) вы можете воспользоваться шезлонгом у бассейна и получить полотенце и 1 зонт на 2 шезлонга. Если хотите провести больше времени на пляже, то за 200 грн (пн-пт) или 400 грн (сб-вс) можно арендовать шезлонг на песке и полотенце.

Кроме того, FIFTY Beach предлагает дополнительные услуги: камера хранения за 100 грн, дополнительное полотенце за 100 грн, а также разные варианты аренды кровати у бассейна, бунгало на песке или VIP-зоны для более комфортного отдыха. Бассейн имеет глубину от 1,2 м до 1,9 м, но подогрева воды нет.

На территории FIFTY Beach есть не только бассейн, но и пляж у Днепра, что позволяет наслаждаться как водными развлечениями, так и отдыхом на пляже. Также доступен ресторан с баром, где можно отведать вкусные блюда. Больше информации о заведении можно найти на официальном сайте FIFTY Beach.

6. Sky Family Park

Адрес: просп. Романа Шухевича, 2;

просп. Романа Шухевича, 2; График работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Sky Family Park – отличное место для активного и семейного отдыха на открытом воздухе. Стоимость входа составляет 300 грн в будние дни и 400 грн в выходные. Детям до 10 лет вход бесплатный. Отдельно оплачивается аренда шезлонга, которая стоит 200 грн в день, но это необязательная услуга. Также доступна аренда бунгало: 1000 грн, с депозитом 3000 грн для группы до трех человек и 1000 грн за каждое следующее лицо.

Бассейн Sky Family Park имеет большие размеры – 50 м на 30 м и разделен на две части с минимальной глубиной 40 см и максимальной 200 см. Отметим, что подогрев воды в бассейне отсутствует.

На территории у бассейна работает бар, где вы можете насладиться свежими напитками и закусками. Однако следует отметить, что к сожалению, детской площадки здесь нет. Чтобы узнать больше о Sky Family Park, перейдите по ссылке на официальный сайт.

7. Яхта Киев

Адрес: ул. Богатырская, 26а;

ул. Богатырская, 26а; График работы: бассейн – ежедневно с 08:00 до 20:00, ресторан – с 11:00 до 23:00.

Яхта – это эксклюзивное место на берегу Днепра, где вы сможете наслаждаться отдыхом в комфортных условиях. Цены на расположенные здесь шезлонги разнятся в зависимости от вида и местоположения:

Шезлонг "Динопарк" – 150 грн;

Шезлонг Premium – 400 грн;

Шезлонг VIP – 500 грн;

Шезлонг на озере (для 2 человек) – 500 грн;

Кровать-овал – 600 грн;

Кровать (для 2 человек) – 1000 грн;

Кровать-капюшон (для 2 человек) – 1000 грн;

Кокон (для 2 человек) – 700 грн;

Кокон mini – 500 грн;

Бунгало куб (для 2 человек) – 1500 грн;

Бунгало mini (для 2 человек) – 1000 грн;

Бунгало VIP (для 2 человек) – 1500 грн;

Бунгало (для 6 человек) – 3500 грн. Доплата 200 грн за каждое следующее лицо.

Полотенце можно арендовать за 50 грн. Бассейн для взрослых имеет глубину 1,5 м, а также есть три детских бассейна для маленьких гостей.

На территории Яхты Киев есть бар и зона кафе, где вы сможете отведать разнообразные блюда и напитки. Также доступен кальян. Для детей работает специальная зона "Динопарк" с фуд-кортом, где можно полакомиться сладкой ватой и круасанами. За более подробной информацией обращайтесь на официальный сайт Яхты Киев.

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8. Sungrilla Secret Beach

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10;

ул. Набережно-Крещатицкая, 10; График работы: С понедельника по четверг – с 10:00 до 20:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00.

Sungrilla Secret Beach – частный оаза на берегу Днепра, где вы сможете расслабиться и насладиться прекрасным отдыхом. Стоимость шезлонгов варьируется в зависимости от дня недели: 400 грн. с понедельника по четверг и 500 грн. с пятницы по воскресенье. За кровать придется заплатить 900 грн (пн-чт) или 1200 грн (пт-вс), а за аренду бунгало – 1500 грн (пн-чт) или 2000 грн (пт-вс).

Sungrilla Secret Beach имеет два бассейна без подогрева: детский бассейн с глубиной 0,5 м и взрослый бассейн с глубиной 1,4 м. Здесь вы сможете насладиться не только купанием, но вкусными блюдами и напитками. На территории работает loft-бар, а также терраса с видом на Днепр, где вы сможете насладиться природной красотой реки. В Sungrilla Secret Beach также есть возможность проведения праздников, в частности дня рождения и девичника. За более подробной информацией и меню обращайтесь на официальный сайт заведения.

9. Osocor Pool Scene

Адрес: ул. Виноградная, 2

Osocor Pool Scene – это место, где вы сможете насладиться бассейном и комфортным отдыхом на берегу Днепра. Стоимость шезлонгов и других услуг определяется в зависимости от дня недели:

У бассейна:

Шезлонг – 700 грн с понедельника по пятницу, 1000 грн в субботу и воскресенье;

Кровать (для двух человек) - 1500 грн (пн-пт) или 2000 грн (сб-вс), доплата за каждое следующее лицо старше шести лет в размере стоимости шезлонга;

Бунгало (для двух человек) – 2000 грн (пн-пт) или 2200 грн (сб-вс);

Дуплекс 2-этажный (до 10 человек) – 5000 грн (пн-пт) или 8000 грн (сб-вс).

У озера:

Шезлонг – 600 грн с понедельника по пятницу, 800 грн в субботу и воскресенье;

Кровать – 1200 грн (пн-пт) или 1600 грн (сб-вс);

Бунгало – 2000 грн (пн-пт) или 2200 грн (сб-вс);

Дуплекс 2-этажный – 5000 грн (пн-пт) или 8000 грн (сб-вс).

В стоимость входят полотенце, матрас и зонтик. Osocor Pool Scene предлагает не только возможность отдыхать у бассейна и озера, но и посетить бар, ресторан и игровую комнату для детей. Также есть гостиничная зона. Для более подробной информации обращайтесь на официальный сайт.

10. Днипровская Ривьера

Адрес: Жуков остров, ул. Февральская, 58к;

Жуков остров, ул. Февральская, 58к; График работы: С понедельника по пятницу – с 10:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 21:00.

Dniprovska Riviera – живописное место на Жуковом острове, где вы сможете насладиться купанием и расслабиться на берегу Днепра. Цены на шезлонги зависят от дня недели: 400 грн с понедельника по четверг и 500 грн с пятницы по воскресенье. Стоимость кровати составляет 1000 грн (пн-чт) или 1200 грн (пт-вс), а за бунгало придется заплатить 1500 грн (пн-чт) или 2000 грн (пт-вс).

Dniprovska Riviera имеет два бассейна: детский бассейн глубиной 0,5 м и взрослый бассейн глубиной 1,4 м. Оба бассейна без подогрева. На территории отеля есть бар и ресторан, где вы сможете насладиться вкусными блюдами и напитками. Для младших гостей игровая комната с няней, где дети смогут активно провести время. В выходные дни вы можете насладиться выступлениями DJ и MC, а также мастер-классами от аниматоров. За подробной информацией обращайтесь на официальный сайт Dniprovska Riviera.

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