Почему горох нужно сажать 8 апреля: религиозная примета

В скором времени верующие будут праздновать Лазареву субботу. В этом году праздник выпадает на 8 апреля.

На Лазареву субботу приходится множество запретов, однако есть и приметы, что нужно делать, чтобы год был урожайным. В частности, в этот день считается удачным сажать горох. Наши предки говорили, что его урожай будет чуть ли не вдвое больше, если высадить его именно на этот праздник.

Горох славится среди огородников тем, что его можно высаживать как сидерат, то есть если необходимо засеять чем-нибудь землю между посадками разных культур. Это дает возможность обогатить почву. Тем более, что горох является холодостойким растением, совершенно неприхотливым к почве, на которой оно высажено. А благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, горох способен обогащать почву азотом, из-за чего данный сорт бобовых часто сажают в качестве предшественника перед разными овощными культурами.

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Подготовка семян

Прежде чем сажать семена в почву, их необходимо подготовить. Для этого перед посадкой семена нужно прогреть в течение пяти минут в горячем растворе борной кислоты. Рекомендованная температура раствора – 40 градусов, раствор производится смешением двух граммов кислоты на 10 л воды. Используя это мероприятие, значительно снижается возможность поражения растения разными заболеваниями, вредителями, а именно личинками клубенькового долгоносика.

После того как семена набухли в растворе, им необходимо дать просохнуть.

Подготовка почвы

После подготовки к высадке семян, необходимо подготовить и самую почву. Выбор участка для сева гороха является не менее важным вопросом в выращивании этого растения.

Рекомендуется легкая, но желательно плодородная почва. Некоторые садоводы советуют выбирать более богатые полезные микроэлементы земли, желательно с доступным азотом. Участок для высадки должен быть солнечным. Землю лучше обескислить, например древесной золой. По 200–400 г на квадратный метр. А еще перед самой посадкой необходимо внести около 10 г селитры на квадратный метр (навоз и перегной для гороха вредны).

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Когда сеять горох

Лучше всего производить посадку как можно раньше. Наиболее подходящее для этого время – апрель, когда почва просыхает от снегов и дождей. Кстати, всходы бобовых могут развиваться даже при небольших заморозках.

Если вы выбрали скороспелый сорт гороха, вы можете его высаживать даже в июле, начиная с первых чисел. Опытные огородники высаживают горох несколько раз в сезон. При этом сажают семена с конца апреля и до начала июля с перерывом до 10 суток между посевами.

Не рекомендуется посадка семян в июле после 10 числа. Утверждают, что в июле после первой декады луны горох хуже сходит и дает меньшую урожайность.

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Как сажать

Для гороха подходят участки, где росли помидоры, картофель, капуста, огурцы или тыквы.

Не рекомендуется сеять горох в открытую почву после фасоли, бобов, сои, чечевицы, арахиса и самого гороха.

Прежде чем сажать горох в открытый грунт, необходимо сделать грядки с лунками, глубина которых может изменяться от 5 до 7 см, а ширина – от 15 до 20 см. Расстояние между лунками должно составлять примерно 50-60 см.

Среднее рекомендуемое расстояние между семенами в лунке – 5–6 см. Лунки присыпаются землей, которую впоследствии нужно уплотнить с целью сохранения в открытой почве влаги, а также защиты гороха от птиц.

После посадки можно накрыть землю светопроницаемой пленкой, некоторые используют рыболовную сетку. Это защитит восход, который появляется примерно через 7-12 дней. Кстати, между рядами гороха можно выращивать другие неприхотливые растения, такие как салат или редис.

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Уход за горохом на огороде

Когда горох прорастет, его нужно поливать (раз в неделю), разрыхлять землю и пропалывать. Когда лестница подрастет, нужно установить опоры, чтобы растение плелось.

Если хотите получить больший урожай, верхушку стеблей прищипывают, тогда растение пустит боковые побеги.

Усиленное увлажнение гороха дают тогда, когда он зацветет – дважды в неделю. Ну и не забывайте разрыхлять почву, чтобы корни получили больше кислорода.

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