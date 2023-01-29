Почему некоторые люди всегда кладут смартфон по экрану вниз: 3 полезные советы

Возможно, вы замечали, что некоторые люди намеренно постоянно кладут смартфон по экрану вниз. С первого взгляда это кажется не логичным, ведь дисплей может поцарапаться о поверхность, на которую его положили, не позволяет сразу видеть входящие сообщения, а звонок все равно заставит владельца перевернуть гаджет.

Зачем владельцы смартфонов кладут свои гаджеты экраном вниз? Специалисты назвали 3 причины, почему каждому следует поступать именно так. Кроме экономии заряда батареи, в таком решении есть еще несколько неожиданных преимуществ.

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Современные смартфоны обычно оборудованы модулями камер, выходящими за пределы корпуса, что мешает положить телефон на поверхность задней панелью, потому что он опирается на камеру. Если линза не утоплена внутрь, то существует высокий риск поцарапать камеру, что сильно ухудшит качество снимков. Особенно если телефон вы носите без чехла. Некоторые модели позволяют заглушать звук входящего вызова при повороте смартфона по экрану вниз. Такая функция, например, в приложении Телефон от Google. Заглушение вызова происходит именно из-за переворота как движения, смартфон чувствует, что его переворачивают, и заглушает звонок. Если просто держать его перевернутым, то ничего не произойдет, но таким способом некоторые люди "откладывают" свой гаджет на время, чтобы не отвлекаясь на сообщения и звонки, сконцентрироваться на других делах. Большинство современных смартфонов оснащены датчиками освещенности, отслеживающими количество света, попадающего на смартфон. Эта функция также отключает экран, когда мы разговариваем с кем-нибудь, чтобы случайно не нажать на экранные кнопки лицом. Эти датчики также позволяют телефону понять, что устройство находится в кармане или лежит экраном вниз, и не дадут экрану включиться при поступлении сообщения. Это сэкономит ресурс аккумулятора, ведь заряд будет держаться дольше, если экран не будет включаться от каждого сообщения.

Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее.

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