Почему нельзя ходить под стремянкой: откуда пошло верование о несчастьях

Если вы уделяете внимание суевериям во время прогулок по улицам, может показаться, что каждый шаг вы делаете на минном поле. Вам говорят не допускать черного кота на свой путь, не наступать на трещины, ведь говорят, что это приведет к несчастью и невзгодам.

И, конечно же, никогда не ходите под стремянкой! Поскольку многие крупные города активно находятся в состоянии постоянного строительства, лестницы могут стать настоящей проблемой. Но существует ли способ снять это проклятие?

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Давайте сначала рассмотрим практические причины. Большинство людей избегают ходить под стремянкой из-за простой опасности. Если стремянка приподнята, вероятно, кто-то находится на ней и работает, и вы не хотите рисковать, чтобы что-то упало на вас. Также нежелательно рисковать толкнуть стремянку и причинить кому-то вред.

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Понятно, что существует много других пояснений, касающихся несчастья под лестницей. Одно из объяснений имеет корни в религии. Многие христиане верят в Святую Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Это верование сделало число три святым еще с давних времен, и с ним связан треугольник. Прижавшаяся к стене лестница образует форму треугольника, а прохождение под ней рассматривается как "нарушение" Троицы, считающееся грехом и может привлечь внимание дьявола.

Другие считают, что стремянка, прилегая к стене, напоминает виселицу. Раньше стремянки подпирались, чтобы дать возможность подняться высоко подвешенному человеку, чтобы достать веревку. По-видимому, это ассоциировалось с несчастливым результатом.

Наконец, третья теория связана с верованиями египтян, которые утверждали, что если вы проходите под стремянкой, то можете неожиданно встретить восходящего или спускающегося бога.

Если все-таки вы проходите под стремянкой, есть ли путь изменить свою судьбу? Ричард Вебстер, автор книги "Энциклопедия предрассудков", перечисляет пять способов, которые можно попробовать:

Загадайте желание, пройдя под стремянкой; Пройдите снова под стремянкой назад; Положите палец между указательным и средним пальцами, когда проходите под стремянкой; Скажите "хлеб с маслом", когда проходите под стремянкой; Скрестите пальцы и держите их, пока не увидите собаку.

Еще одно средство, о котором говорят – плюнуть на ботинок, но не смотрите на ботинок, пока слюна не высохнет. Или плюньте трижды между ступенями лестницы. Кажется, легче вообще избегать стремянки.

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