Чому не можна ходити під драбиною: звідки пішло вірування про нещастя

Якщо ви приділяєте увагу забобонам під час прогулянок по вулицях, може здатися, що кожен крок ви робите на мінному полі. Вам кажуть не допускати чорного кота на свій шлях, не наступати на тріщини, адже кажуть, що це призведе до нещастя та негараздів.

І, звичайно ж, ніколи не ходіть під драбиною! Оскільки багато великих міст активно знаходяться в стані постійного будівництва, драбини можуть стати справжньою проблемою. Та чи існує спосіб зняти це прокляття?

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Давайте спершу розглянемо практичні причини. Більшість людей уникають ходити під драбиною через просту небезпеку. Якщо драбина піднята, імовірно, хтось знаходиться на ній і працює, і ви не бажаєте ризикувати, щоб щось впало на вас. Також небажано ризикувати штовхнути драбину та причинити комусь шкоду.

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Зрозуміло, що існує багато інших пояснень, що стосуються нещастя під драбиною. Одне з пояснень має коріння в релігії. Багато християн вірять у Святу Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа. Це вірування зробило число три святим ще з давніх часів, і з ним пов'язаний трикутник. Драбина, що притулилася до стіни, утворює форму трикутника, а проходження під нею розглядається як "порушення" Трійці, що вважається гріхом і може привернути увагу диявола.

Інші вважають, що драбина, прилягаючи до стіни, нагадує шибеницю. Раніше драбини підпиралися, щоб дати можливість піднятися високо підвішеній людині, щоб дістати мотузку. Очевидно, це асоціювалося з нещасливим результатом.

Нарешті, третя теорія пов'язана з віруваннями єгиптян, які стверджували, що якщо ви проходите під драбиною, то можете несподівано зустріти бога, який сходить чи спускається.

Якщо все ж таки ви проходите під драбиною, чи є шлях змінити свою долю? Річард Вебстер, автор книги "Енциклопедія забобонів", перераховує п'ять способів, які можна спробувати:

Загадайте бажання, пройшовши під драбиною; Пройдіть знову під драбиною назад; Покладіть великий палець між вказівним і середнім пальцями, коли проходите під драбиною; Скажіть "хліб з маслом", коли проходите під драбиною; Схрестіть пальці і тримайте їх, поки не побачите собаку.

Ще один засіб, про який говорять – плюнути на черевик, але не дивіться на черевик, поки слюна не висохне. Або плюньте тричі між щаблями драбини. Здається, легше взагалі уникати драбини.

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