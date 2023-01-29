Почему нельзя одевать каблуки и вьетнамки для вождения авто: появилось объяснение

Мы всегда пользуемся автомобилем как удобным способом передвижения, ведь в нем вы можете проехаться в прекрасном костюме или платье на ужин в ресторан или согреться после прогулки по холодному снежному дню. Однако задумываетесь ли вы в эти моменты об обуви. Оно может отлично выглядеть, но нести опасность для водителя. Ношение неправильного типа обуви за рулем может привести к "ошибке педали" – ваша нога соскользнет с педали тормоза или прививки или нажмет не ту педаль – и то, и другое может привести к аварии.

Хорошая новость заключается в том, что правильная обувь может помочь предотвратить подобные инциденты. Конечно, вы не всегда обуваете нужную обувь, когда отправляетесь в дорогу, поэтому лучше всего держать необходимую пару в машине специально для безопасного вождения, пишет GEICO.

В целом обувь для вождения должна надежно крепиться к стопе и иметь плоскую подошву с достаточным сцеплением. Это позволяет равномерно распределить усилия по поверхности подошвы и педали автомобиля. Обувь должна охватывать всю вашу стопу, но при этом обеспечивать свободу движений в пространстве для ног – отделении перед водителем, где расположены педали.

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Обувь, которую нельзя обовать время вождения

Вьетнамки и босоножки

Любая обувь, которая каким-либо образом не крепится к пяти, может мешать тормозить или ускоряться. Такая обувь может также соскользнуть и застрять под педалью, что повлияет на вашу способность безопасно управлять автомобилем.

Домашняя обувь

Слипоны или закрытые тапочки, эта обувь создана для комфорта, а не для вождения. Со свободным прилеганием и ковкой подошвой они не обеспечивают сцепление, необходимое для надлежащего зацепления педалей.

Танкетка

Такая обувь может создать ложное ощущение давления на тормоз и газ, поскольку существует препятствие, которое изменяет расстояние, которое воспринимает водитель между нижней частью вашей стопы и верхней частью педалей. Кроме того, как и другая неподходящая обувь, они могут задеть соседнюю педаль.

Высокие каблуки

Это может мешать вашей способности поворачивать ногу на пятке с педали на педаль. Это может привести к тому, что ваша нога зависнет между газом и тормозом, что не только приведет к усталости, но и устранит критический контакт и точку поворота, необходимую для эффективной и безопасной реакции.

Совершенно новая обувь

Новая обувь на кожаной или деревянной подошве может быть не только неудобной, пока она не разношена, но и скользкой и скользкой, создавая неуверенную связь ноги с педалью.

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Рабочие и зимние ботинки

Большие ботинки могут стать препятствием для вашего вождения. Кроме того, чем больше ботинки, тем сложнее в них ездить, потому что труднее точно почувствовать, где находятся педали. Такой же принцип, когда подошва вашей обуви очень толстая и не гибкая.

Без обуви

Когда вы босиком, у вас нет средств, которые помогут равномерно распределить силу вашей стопы, и вы можете не иметь достаточного давления, чтобы эффективно задействовать тормоз, особенно когда включается антиблокировочная система тормозов (ABS). Кроме того, ноги могут потеть и быть скользкими, что влияет на сцепление с педалью и поворотом, а также на время реакции.

Лучшая обувь для водителя

Кроссовки

Удобные теннисные и беговые кроссовки – надежно прилегающие к вашей ноге и имеющие плоскую и гибкую подошву – лучше всего подходят для равномерного нажатия на педали тормоза и газа и поворота пятки от одной педали к другой.

Обувь для вождения

Первоначально разработаны для любителей спортивных автомобилей. Обувь для вождения – это мокасины типа слип-он с резиновыми подошвами и втулками, защищающими и заднюю часть пятки. Эти ботинки обеспечивают лучшее сцепление и чувство педали, а также обеспечивают опорную точку для перемещения вашей ноги вперед и назад от тормоза к педали газа.

Напомним, если собираетесь в дальнюю поездку, обязательно проверьте эти технические моменты за соберите необходимые вещи.

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