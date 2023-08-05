Почему опытные хозяйки не выбрасывают кислое молоко: полезный лайфхак

Китайские хозяйки имеют свои секреты эффективной уборки, которые могут поразить даже опытных горничных в гостиницах. Одним из интересных методов борьбы с пылью на мебели является использование испорченного молока, чему давно учатся китаянки.

Читайте также: Как сделать спрей, который не позволит пыли прилипать к поверхностям.

Этот натуральный продукт обладает кислотными свойствами, способствующими созданию хорошего блеска и ровного оттенка на поверхностях мебели. Такой метод особенно эффективен для обработки лакированных поверхностей и мрамора, пишет ukr.media.

После протирания мебели испорченным молоком важно тщательно смыть состав, чтобы избежать неприятных запахов. После этой отделки мебель становится блестящей, а пыль становится практически незаметной.

Видео дня

Китайские хозяйки, помимо применения "химии", часто прибегают к традиционным народным средствам, помогающим им поддерживать чистоту и блеск в домашних условиях. Использование испорченного молока для отделки мебели – один из примеров таких интересных методов. Так что, возможно, стоит попробовать этот трюк и собственноручно освежить свою мебель от пыли.

Ранее, UaPortal поделился, почему вещи после стирки плохо пахнут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!