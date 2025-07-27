Почему следует носить с собой военно-учетный документ и чем грозит его отсутствие: объяснение юриста

В условиях действия военного положения в Украине каждый военнообязанный гражданин должен иметь при себе военно-учетный документ. Закон не предусматривает штраф за отсутствие военного билета или даже паспорта при себе.

Об этом заявила адвокат объединения "Актум" Татьяна Лебедева в комментарии для " РБК-Украина " пояснила, что грозит тем, кто не носит с собой такой документ. В то же время, правоохранители могут осуществить административное задержание сроком до 72 часов для выяснения личности и обстоятельств. Если у мужчины нет при себе военно-учетного документа, его могут доставить в отдел полиции, а при отсутствии возможности передать документ из дома — отвезти в ТЦК для его оформления. В случае, когда некому привезти документ, лучшее решение — самостоятельно обратиться в ТЦК.

Лебедева отмечает, что проверять документы вправе исключительно работники полиции. Именно они могут потребовать предъявить военный билет или хотя бы его фото. Если же ни документа, ни изображения нет, правоохранители имеют законное право задержать человека для установления его личности.

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Юрист также подчеркнула, что работникам ТЦК гражданин не обязан ничего предоставлять без участия полиции. Часто представители ТЦК действуют вместе с полицейскими, однако, по словам Лебедевой, на практике бывают случаи, когда люди просто отказываются что-либо показывать, просят вызвать полицию и уходят.

Относительно электронных документов, адвокат пояснила, что наличие паспорта в приложении "Действие" достаточно, однако этого нельзя сказать о "Резерв+". Наличие выписки из этого приложения не освобождает военнообязанных от обязанности иметь с собой бумажный военно-учетный документ. Выписка из "Резерв+" носит только информационный характер, и нередки случаи фальсификации таких данных.

Как добавила Лебедева, даже официально сформированные QR-коды иногда не считываются. У нее был случай, когда клиент продемонстрировал QR-код из "Резерв+", но система не смогла его считать, что лишь подтверждает потребность иметь при себе бумажную копию документа.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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