Чому варто носити з собою військово-обліковий документ та чим загрожує його відсутність: пояснення юриста

В умовах дії воєнного стану в Україні кожен військовозобов’язаний громадянин повинен мати при собі військово-обліковий документ. Закон не передбачає штрафу за відсутність військового квитка або навіть паспорта при собі.

Про це заявила адвокат об'єднання "Актум" Тетяна Лебедєва в коментарі для "РБК-Україна" пояснила, що загрожує тим, хто не носить із собою такий документ. Водночас правоохоронці можуть здійснити адміністративне затримання терміном до 72 годин для з’ясування особи та обставин. Якщо чоловік не має при собі військово-облікового документа, його можуть доставити у відділ поліції, а за відсутності можливості передати документ із дому — відвезти до ТЦК для його оформлення. У разі, коли нікому привезти документ, найкраще рішення — самостійно звернутися до ТЦК.

Лебедєва зазначає, що перевіряти документи мають право виключно працівники поліції. Саме вони можуть вимагати пред’явити військовий квиток або хоча б його фото. Якщо ж ані документа, ані зображення немає, правоохоронці мають законне право затримати людину для встановлення її особи.

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Юристка також підкреслила, що працівникам ТЦК громадянин не зобов’язаний нічого надавати без участі поліції. Часто представники ТЦК діють разом з поліцейськими, проте, за словами Лебедєвої, на практиці бувають випадки, коли люди просто відмовляються щось показувати, просять викликати поліцію і йдуть.

Щодо електронних документів, адвокат пояснила, що наявність паспорта у застосунку "Дія" є достатньою, однак цього не можна сказати про "Резерв+". Наявність витягу з цього застосунку не звільняє військовозобов’язаних від обов’язку мати з собою паперовий військово-обліковий документ. Виписка з "Резерв+" носить лише інформаційний характер, і нерідко трапляються випадки фальсифікації таких даних.

Як додала Лебедєва, навіть офіційно сформовані QR-коди іноді не зчитуються. У неї був випадок, коли клієнт продемонстрував QR-код із "Резерв+", але система не змогла його зчитати, що лише підтверджує потребу мати при собі паперову копію документа.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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