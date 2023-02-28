Почему собакам запрещено есть виноград и изюм: объяснение специалистов

Собаки никогда не должны есть виноград. Виноград и изюм, как известно, очень токсичны для них, хотя исследования еще не установили, какое именно вещество в ягоде вызывает такую реакцию. Порода, пол или возраст собаки не влияют на риск заболеть, и поскольку нет доказанного количества, которое является безопасным, вам вообще не следует давать своему любимцу это лакомство.

Вы также не должны давать собаке какие-либо продукты из винограда, такие как соки, желе или варенье. К сожалению, даже потребление одной виноградины или изюм может быть смертельным. Употребление ягод потенциально может привести к острой (внезапной) почечной недостаточности у собак, сообщает AKC.

Признаки и симптомы отравления

Потеря аппетита

Вялость, слабость и необычная недвижимость

Рвота и/или диарея, часто в течение нескольких часов

Видео дня

Боль в животе (чувствительна при прикосновении)

Обезвоживание (признаки включают одышку, сухость в носу и рту, бледные десны).

Повышенная жажда и/или уменьшение количества мочи или полное прекращение выделения

Почечная недостаточность (которая может быть летальной)

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Что делать, если ваша собака ест виноград

Если ваша собака проглотила виноград или изюм, лечение абсолютно срочно. Обратитесь к своему ветеринару, который может предложить вам как можно скорее вызвать рвоту. Однако не следует вызывать рвоту, если ваша собака без сознания, имеет проблемы с дыханием или имеет признаки страдания, а также если вы не уверены, что она ела.

Как предотвратить отравление собаки виноградом

Ни в коем случае нельзя кормить собак виноградом и изюмом. Вы также должны следить, чтобы ваша собака не ела хлеб с изюмом, виноградный сок, виноградное варенье и желе. Имейте в виду, что некоторые белковые батончики содержат изюм, поэтому они являются источником токсичности для вашей собаки. Лучший способ предотвратить отравление собак виноградом – держать эти продукты подальше от своего питомца. Убедитесь, что члены семьи и друзья, посещающие ваш дом, знают о риске давать собакам виноград или продукты из него.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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