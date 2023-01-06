Почему зимой авто поворачивает не в ту сторону, куда водитель крутит руль: как действовать

Зимой автомобиль не всегда ведет себя так, как мы к этому привыкли, например, при повороте руля влево, машина может начать активно поворачивать вправо входя в занос.

Об этом пишет портал "Автовзгляд". Иногда зимой водители могут влиять на ситуацию только с помощью колес, контактирующих с дорогой. При этом сцепление колес с дорогой может быть минимальным. Поэтому следует держать ситуацию под постоянным контролем, анализировать поведение авто и быстро вносить необходимые поправки в свои действия.

К примеру, если вы подъезжаете к пологому правому повороту, а на дороге лед, руль поворачивается вправо. При высокой скорости, возможно, повернуть не удастся, а машина превращается в безвольно скользящий по дороге кирпич.

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Это происходит потому, что совокупность скорости и угла поворота руля вступили в конфликт с низким коэффициентом сцепления. Шины не могут сохранить контакт с дорогой, а автомобиль – траекторию.

Если при повороте руля вправо машина поехала прямо, то возможно в этой ситуации начало поворота руля в другую сторону поможет вернуть контроль над авто.

В такой ситуации нужно осторожно повернуть руль влево, и по мере возвращения руля в положение "прямо", поведение автомобиля начнет меняться и он снова попытается попасть в правый поворот. К тому же не только благодаря тому, что передние колеса возобновят контакт с поверхностью, поскольку уменьшение угла поворота снизит нагрузку на пятно контакта.

В момент "зацепа" передних шин, задние, до этого находившиеся в относительно надежном контакте с дорогой, внезапно перейдут в скольжение и под действием центробежной силы начнут смещать заднюю ось авто влево, еще активнее доворачиваясь в поворот. Это может произойти даже при включенной стабилизации.

Движение руля в противоположную от поворота сторону, то есть в сторону уменьшения угла поворота передних колес, будет приводить к активному довороту машины в нужную сторону. В этот момент автомобиль перейдет в режим экстрауправляемости или как его еще называют "дрифт".

Это явление происходит и летом, например, на влажном асфальте. Но именно зимой оно проявляется ярче всего и пользуются водители, которые любят ездить боком.

Однако нужно быть осторожным, ведь из-за такой необычной реакции машина может получить избыточный поворотный момент, с которым водитель может не справиться. Поэтому не стоит заезжать в поворот на большой скорости, особенно на скользкой дороге.

Напомним, зимой из-за более сложных погодных условий повышается риск ДТП и другие опасные ситуации на дороге. Как безопасно ездить зимой помогут советы автомобилистов.

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