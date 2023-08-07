'Почти голая': 50-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру в мини-бикини (фото)

50-летняя звезда телешоу "Америка имеет талант", немецкая топ-модель Хайди Клум опубликовала новое фото из своего отдыха на Капри в Италии. Знаменитость Instagram продемонстрировала свою нестареющую фигуру в мини-бикини.

В Италии звезда мира моды отдыхает со своим мужем Томом Каулицем – немецким музыкантом, гитаристом группы Tokio Hotel.

Хайди позировала в купальнике цвета кофе с молоком на балконе с видом на море, модель держала в руках чашку с кофе. "Bonjourno", — подписала она свою фотографию.

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Хайди как нельзя лучше проводила время за границей со своим знаменитым мужем и радовала поклонников фото и видео из отпуска.

Хайди Клум – немецкая модель, телеведущая, актриса и бизнесвумэн. Она родилась 1 июня 1973 г. в Берлине, Германия. В 1992 Клум победила в конкурсе Elite Model Look и начала свою карьеру модели. Она работала с такими известными брендами, как Victoria Secret, Versace, Chanel, Dior и Louis Vuitton. Клум также была ведущей таких телешоу, как "Топ-модель по-американски" и "Топ-модель по-немецки".

Клум была замужем четыре раза. У нее четверо детей: Генри, Лу, Джон и Сэм. Ее нынешний муж – музыкант Том Каулиц.

Раньше Хайди Клум с мужем удивили всех костюмами на Хэллоуин.

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