'Майже гола': 50-річна Гайді Клум показала розкішну фігуру у мінібікіні (фото)

50-річна зірка телешоу "Америка має талант", німецька топмодель Гайді Клум опублікувала нове фото зі свого відпочинку на Капрі в Італії. Знаменитість Instagram продемонструвала свою нестаріючу фігуру у мінібікіні.

В Італії зірка світу моди відпочиває зі своїм чоловіком Томом Кауліцом – німецьким музикантом, гітаристом гурту Tokio Hotel.

Гайді позувала у купальнику кольору кави з молоком на балконі з видом на море, при цьому модель тримала у руках чашку з кавою. "Bonjourno", – підписала вона свою світлину.

Відео дня

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Гайді якнайкраще проводила час за кордоном зі своїм знаменитим чоловіком та тішила шанувальників фото й відео з відпустки.

Гайді Клум – німецька модель, телеведуча, актриса та бізнесвумен. Вона народилася 1 червня 1973 року в Берліні, Німеччина. У 1992 році Клум перемогла в конкурсі Elite Model Look і розпочала свою кар’єру моделі. Вона працювала з такими відомими брендами, як Victoria’s Secret, Versace, Chanel, Dior та Louis Vuitton. Клум також була ведучою таких телешоу, як "Топмодель по-американськи" та "Топмодель по-німецьки".

Клум була одружена чотири рази. У неї четверо дітей: Генрі, Лу, Джон і Сем. Її нинішній чоловік – музикант Том Кауліц.

Раніше Гайді Клум з чоловіком здивували всіх костюмами на Геловін.

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