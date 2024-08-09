Под Бахмутом пограничники эффектно сбили дрон-разведчик оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают сдерживать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, столкновения продолжаются на Бахмутском направлении.

Там пограничники из бригады "Месть" ликвидировали вражеский дрон-разведчик. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"На Бахмутском направлении пилоты пограничной комендатуры РУБпАК бригады "Месть" заметили вражеский дрон-разведчик и обезвредили его, взяв на таран", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили вражеский дрон. На следующих кадрах видна ликвидация беспилотника.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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