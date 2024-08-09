Під Бахмутом прикордонники ефектно збили дрон-розвідник окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують стримувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, зіткнення тривають на Бахмутському напрямку.

Там прикордонники з бригади "Помста" ліквідували ворожий дрон-розвідник. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"На Бахмутському напрямку пілоти прикордонної комендатури РУБпАК бригади "Помста" помітили ворожий дрон-розвідник та знешкодили його, взявши на таран", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили ворожий дрон. На наступних кадрах видно ліквідацію безпілотника.

Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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