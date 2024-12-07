Подарят праздничное настроение: топ новогодних фильмов

Помимо традиционных украшений и вкусных блюд есть еще один прекрасный способ настроиться на праздничное настроение - правильный выбор фильмов. РБК-Украина подготовил подборку из 10 чрезвычайных лент, которые помогут погрузиться в мир зимней магии и радости.

"Мальчик по имени Рождество"

Увлекательная приключенческая история о мальчике Николасе, отправляющемся в фантастическое путешествие в поисках пропавшего отца и легендарного эльфийского поселения Эльфгельм. Фильм расскажет о настоящей магии рождественских приключений, где дружба, вера в чудеса и мужество главного героя одолевают любые препятствия.

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"Чрезвычайное Рождество Зои"

Очаровательная семейная комедия о девочке с уникальным талантом – она может слышать мнения людей через музыку. В преддверии праздника Зоя использует свой удивительный дар, чтобы помочь родным преодолеть сложности и объединиться в теплой атмосфере.

"Тихая ночь"

Необычный фильм, объединяющий элементы триллера и комедии. В канун Рождества семья собирается вместе, но предпраздничная идиллия внезапно превращается в страшную историю о неожиданной глобальной угрозе.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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