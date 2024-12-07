Подарують святковий настрій: топ новорічних фільмів

Крім традиційних прикрас та смачних страв, є ще один чудовий спосіб налаштуватися на святковий настрій - правильний вибір фільмів. РБК-Україна підготував добірку з 10 надзвичайних стрічок, які допоможуть поринути у світ зимової магії та радості.

"Хлопчик на ім'я Різдво"

Захоплююча пригодницька історія про хлопчика Ніколаса, який вирушає у фантастичну мандрівку в пошуках зниклого батька та легендарного ельфійського поселення Ельфгельм. Фільм розповість про справжню магію різдвяних пригод, де дружба, віра в дива та мужність головного героя долають будь-які перешкоди.

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"Надзвичайне Різдво Зої"

Чарівна сімейна комедія про дівчинку з унікальним талантом - вона може чути думки людей через музику. Напередодні свята Зої використовує свій дивовижний дар, щоб допомогти рідним подолати складнощі та об'єднатися у теплій святковій атмосфері.

"Тиха ніч"

Незвичайний фільм, що поєднує елементи трилеру та комедії. Напередодні Різдва родина збирається разом, але передсвяткова ідилія раптово перетворюється на страшну історію про неочікувану глобальну загрозу.

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