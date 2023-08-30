Подчеркнет преимущества и замаскирует недостатки: три стильных образа для полных женщин

Женщины с формами плюс-сайз часто жалуются, что большинство модных образов предназначены для молодых и стройных. Однако существуют модные блоггеры, создающие стильные образы и для пышных женщин. Мы подготовили несколько вариантов в уличном стиле на примере модной блоггерки marydressme.

С длинной джинсовой юбкой

В этом сезоне особенно актуальна длинная джинсовая юбка. Она отлично гармонирует с футболкой для вечеринки, классической рубашкой или даже яркой теплой рубашкой в клетку. Комбинируйте эти образы с кедами или лоферами для большей стильности.

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С яркой рубашкой в клетку

Многие полные женщины избегают ярких оттенков, часто выбирая черный цвет, что, по их мнению, способствует созданию вида гораздо меньшего объема. Но настоящий акцент в этом - способность ярких деталей отвлечь внимание от физических параметров, сделав образ захватывающим. Marydressme рекомендует экспериментировать с яркими рубашками в клеточку.

Для холодной погоды идеально подойдут образы с блейзером. Совместите его с джинсами, юбкой с леопардовым принтом или популярной атласной юбкой, которая сейчас на пике моды.

Напомним, мы уже писали, как создать дорогостоящий образ.

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