Підкреслить переваги та замаскує недоліки: три стильні образи для повних жінок

Жінки з формами плюс-сайз часто скаржаться на те, що більшість модних образів призначені для молодих і струнких. Однак існують модні блогери, які створюють стильні образи і для пишних жінок. Ми підготували декілька варіантів у вуличному стилі на прикладі модної блогерки marydressme.

З довгою джинсовою спідницею

Цього сезону особливо актуальна довга джинсова спідниця. Вона чудово гармонує з футболкою для вечірки, класичною сорочкою або навіть яскравою теплою сорочкою у клітинку. Комбінуйте ці образи з кедами чи лоферами для більшої стильності.

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З яскравою сорочкою у клітинку

Чимало повних жінок уникають яскравих відтінків, часто вибираючи чорний колір, що, на їхню думку, сприяє створенню вигляду набагато меншого об'єму. Та справжній акцент у цьому - у здатності яскравих деталей відволікти увагу від фізичних параметрів, зробивши образ захоплюючим. Marydressme рекомендує експериментувати з яскравими сорочками в клітинку.

Для прохолодної погоди ідеально підійдуть образи з блейзером. Поєднайте його з джинсами, спідницею з леопардовим принтом або популярною атласною спідницею, яка зараз на піку моди.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ.

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