Подготовьте организм к холодам: топ-5 напитков, которые уберегут от простуды

С началом осени, наступает пора простуд и вирусных заболеваний среди взрослых и детей. Чтобы укрепить иммунитет, следует включить лечебные напитки в ежедневный рацион. Эти ароматные чаи помогут организму отразить атаки простуд и вирусов.

Об этом пишет tsn.ua.

Зеленый чай

Зеленый чай - не только иммуноукрепляющий напиток, но и предотвращает раковые заболевания. Большое количество антиоксидантов в нем помогает обуздать воспалительные процессы, а катехины оказывают антивирусное и антисептическое действие. Добавив мед, имбирь и лимон, вы усилите его лечебные свойства. А также, не забудьте, что в зеленом чае есть немного кофеина, который поможет вам начать утро с бодрости.

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Имбирный чай

Имбирь известен своими противомикробными и противовоспалительными свойствами. Это идеальный напиток для усиления иммунитета. Имбирный чай улучшает кровообращение, повышает температуру тела, помогает снять головную боль, боль в горле и лишит вас насморка. Для приготовления используйте свежий корень имбиря с лимоном, медом и мятой.

Сок из клюквы

Клюква богата витамином C, который помогает укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи и сосудов благодаря участию в синтезе коллагена. Витамин C также активизирует лейкоциты, борющиеся с патогенными микроорганизмами. Этот напиток содержит много флавоноидов, улучшающих работу сердца и активность мозга. Для приготовления клюквенного сока можно разводить его водой и добавить сахар или мед.

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Напиток из шиповника

Шиповник – настоящая витаминная казна, ее содержание витамина C превышает цитрусовые в несколько раз. Кроме этого, шиповник содержит витамины группы В, К, Е, Р и микроэлементы, такие как железо, калий, кальций и магний. Напиток из ягод шиповника укрепляет иммунную систему, повышает уровень гемоглобина, регулирует давление и способствует здоровому пищеварению. Для приготовления такого напитка, залейте сушеные ягоды кипятком и настаивайте 15 минут, а затем добавить мед или сахар.

Свекольный сок

Красная свекла содержит много фолиевой кислоты, которая способствует образованию красных кровяных телец, предотвращая анемию. Этот сок также содержит природные нитраты, расширяющие сосуды и улучшающие кровообращение по всему телу. Свекольный сок помогает укрепить иммунитет, очищает организм от токсинов и увеличивает физическую выносливость. Попытайтесь смешивать его с апельсиновым, морковным или яблочным соком.

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