Подорожает и не будет останавливаться: эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на хлеб

Цены на хлеб в Украине выросли на 14% в 2024 году, и этот рост еще не завершился. Согласно комментарию заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука основные причины такого повышения цен на хлеб связаны с глобальными факторами, такими как засуха и сокращение урожая пшеницы в ключевых регионах мира. Влияние мировых цен на пшеницу отражается и на украинском рынке.

По словам Марчука, из-за засухи в Европе и США мировая цена на пшеницу стремительно растет. Хотя Украина не понесла таких значительных потерь в урожаях, это не спасло ситуацию: спрос на украинскую пшеницу остается высоким, что влияет на рост внутренних цен. Этот процесс будет продолжаться и дальше, повышая цены на пищевые продукты, в частности на хлеб, сообщает "Коммерсант Украинский".

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Помимо мировых факторов украинский рынок сталкивается с другими внутренними проблемами. Марчук отмечает, что рост цены на хлеб в большей степени связан с ростом энергетических затрат. После блэкаутов производители вынуждены использовать дорогостоящие альтернативные источники энергии, такие как генераторы, что увеличивает себестоимость производства в 4-5 раз.

Повышение инфляции также внес свой вклад в удорожание. За август уровень инфляции составил более 7,5%, что отразилось на всех аспектах производства. Прогнозируется, что цены на хлеб продолжат расти еще на 2-3% ежемесячно, поскольку энергетические и производственные затраты остаются высокими.

Еще одним фактором, который может повлиять на дальнейшее повышение цен на хлеб, является колебание курса гривны. Если курс доллара укрепится, это повысит стоимость импортных материалов, необходимых для хлебопекарных заводов, что приведет к дальнейшему удорожанию хлеба для украинских потребителей.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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