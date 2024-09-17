Здорожчає і не буде зупинятися: експерт спрогнозував, що буде з цінами на хліб

Ціни на хліб в Україні зросли на 14% у 2024 році, і це зростання ще не завершилось. Згідно з коментарем заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, основні причини такого підвищення цін на хліб пов'язані з глобальними факторами, такими як посуха та скорочення врожаю пшениці у ключових регіонах світу. Вплив світових цін на пшеницю позначається й на українському ринку.

За словами Марчука, через посуху в Європі та США світова ціна на пшеницю стрімко зростає. Хоча Україна не зазнала таких значних втрат у врожаях, це не врятувало ситуацію: попит на українську пшеницю залишається високим, що впливає на зростання внутрішніх цін. Цей процес триватиме й надалі, підвищуючи ціни на харчові продукти, зокрема на хліб, повідомляє "Комерсант Український".

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Крім світових факторів, український ринок стикається з іншими внутрішніми проблемами. Марчук зазначає, що зростання ціни на хліб більшою мірою пов’язане зі зростанням енергетичних витрат. Після блекаутів виробники змушені використовувати дорогі альтернативні джерела енергії, такі як генератори, що збільшує собівартість виробництва в 4-5 разів.

Зростання інфляції також додало свій внесок у подорожчання. За серпень рівень інфляції склав понад 7,5%, що вплинуло на всі аспекти виробництва. Прогнозується, що ціни на хліб продовжать зростати ще на 2-3% щомісяця, оскільки енергетичні та виробничі витрати залишаються високими.

Ще одним фактором, який може вплинути на подальше підвищення цін на хліб, є коливання курсу гривні. Якщо курс долара зміцниться, це підвищить вартість імпортних матеріалів, необхідних для хлібопекарських заводів, що призведе до подальшого подорожчання хліба для українських споживачів.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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